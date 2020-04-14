Киев, , 12:25 — REGNUM Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что реальной опасности для объектов ядерной энергетики в Чернобыле из-за лесных пожаров не было и нет, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Комментарий силовик обнародован в социальных сетях и выступил с этими же тезисами в эфире украинского телевидения.

Геращенко утверждает, что вопреки заявлениям ряда политиков и общественников, чернобыльские хранилища отработанных ядерных отходов расположены в безопасном относительно лесных пожаров месте и представляют собой несгораемые железобетонные конструкции.

«Вокруг хранилищ лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров. Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов «Подлесный», был потушен на дальних подступах ещё утром 13 апреля. Один из экспертов, строивших ХОЯТ — 2 и обслуживающих ХОЯТ — 1 и «Подлесный», сказал мне: «Антон, там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!», — рассказал замглавы МВД.

Геращенко отметил, что спасатели тушат пожар с использованием авиации, «обрушивая сотни тонн воды с неба», но до 13 апреля этого было недостаточно, чтобы потушить все очаги возгорания. Между тем, с главной задачей — препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры — спасатели успешно справляются.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине случилась паника после заявлений ряда общественных деятелей и специалистов о том, что лесные пожары подступили вплотную к хранилищам ядерного топлива.

Напряжение несколько спало после того, как вечером 13 апреля над Чернобылем пошел сильный дождь.

На сегодня, 14 апреля, запланировано совещание по ситуации в лесными пожарами в Чернобыле при участии президента Украины Владимира Зеленского.