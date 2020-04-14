Ижевск, , 12:11 — REGNUM В январе-марте 2020 года в Ижевске зафиксировано 203 дорожно-транспортных происшествия, что на 14% ниже уровня аналогичного период прошлого года. Об этом сообщает управление МВД по Удмуртии.

В ДТП травмированы 264 человека, четверо — погибли.

В структуре аварий 174 ДТП произошло из-за нарушений водителями правил дорожного движения, 11 аварий произошли по вине нетрезвых водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Удмуртии произошло ДТП с четырьмя погибшими на 18-м км автодороги Игра — Глазов. В результате аварии погибли водитель и 36 летняя-женщина, а также две девочки в возрасте семи и девяти лет.