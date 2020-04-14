Донецк, , 11:51 — REGNUM Обстрел украинскими силовиками посёлка Старомихайловка на западе Донецка привёл к повреждению шести домов. Об этом сообщает 14 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вооружённые силы Украины осуществили обстрел из вооружения БМП в утренние часы. Пострадали дома на улицах Октябрьская, Чкалова, Ивана Марченко, Днепропетровской. Жертв и пострадавших нет.

Из БМП по жилым районам произвели 20 выстрелов. Оперативная группа представительства отправилась на место происшествия, чтобы уточнить последствия обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в ДНР зафиксировали шесть обстрелов со стороны ВСУ.

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