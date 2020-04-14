Хоринский район, Бурятия, , 11:44 — REGNUM Не успели власти Бурятии объявить о начале пожароопасного сезона, как возгорания начали происходить одна за другой. Только на выходных здесь произошло 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, службы начали выявлять виновников.

Одним из первых обвиняемых в лесном пожаре стал 26-летний житель Хоринского района, работающий пастухом. По данным правоохранителей, он развёл костёр, чтобы согреться и приготовить еду, однако пренебрёг мерами безопасности.

«Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился по сухой подстилке, а затем и по кромке леса. Мужчина попытался потушить возникшее возгорание самостоятельно, но после неудачных попыток испугался и убежал», — рассказал зампред правительства республики Пётр Мордовской.

В результате на тушение пожара были привлечены 22 человека, задействовано 8 единиц техники. Огонь удалось локализовать спустя 5 часов. Общая площадь возгорания составила 12 га. В отношении пастуха ведётся следствие.

Читайте также:

В Бурятии ввели особый противопожарный режим

За выходные в Бурятии произошло 89 пожаров