Киев, , 11:42 — REGNUM Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля, а президент Зеленский отреагировал на бедствие лишь на 10-й день, заявил в своем комментарии 14 апреля украинский политолог Виталий Бала.

Также эксперт отмечает, что видео и фотографии с места событий демонстрируют ужасные условия и экипировку пожарных.

«Пожар в Чернобыле, как и коронавирус, наглядно продемонстрировали, что во власти Украины находятся ничтожества. Решение проблемы падает на активных и неравнодушных граждан, которых меньшинство… и они исправляют ошибки равнодушного большинства, выбравшего такую импотентное власть», — подчеркнул Бала.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Чернобыльской зоне сложилась критическая ситуация с пожарами — по сообщению ряда общественных деятелей, огонь подошел вплотную к хранилищам ядерных отходов. Однако поздним вечером 13 апреля над зоной пошел дождь, что значительно упростило задачу спасателям.

После значительного общественного резонанса на ситуацию среагировал президент Зеленский, который заявил, что «внимательно следит» за ситуацией в Чернобыльской зоне.

«Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам», — проинформировал он вечером 13 апреля.