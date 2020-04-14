Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над 33-летним жителем соседней Хакасии, обвиняемого в возникновении лесного пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл в октябре 2019 года.

Мужчина собирал в Чойском районе кедровые шишки, проживая в палатке. В какой-то момент он неплотно закрыл дверь печки, из-за чего загорелись его вещи и лесная подстилка. В результате пожар распространился на рядом стоящие деревья.

«В результате произошедшего пожара уничтожены и повреждены корневища деревьев породы «Кедр» объемом 137 м3 до полного прекращения роста деревьев на общей площади полтора гектара, ущерб составил 52 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

В результате районный суд признал мужчину виновным в уничтожении лесных насаждений по неосторожности, с причинением крупного ущерба. Судья приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, а также возмещению ущерба.

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