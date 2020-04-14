Тверь, , 11:09 — REGNUM Хлопок газа произошёл при разгерметизации емкости с бромом на заводе в населенном пункте Редкино Конаковского района Тверской области утром 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную службу в 06:35.

«По прибытии первого подразделения установлено: в результате неисправности в резервуаре в отдельно стоящем одноэтажном строении на заводе в Конаковском районе произошёл хлопок с выделением желтого дыма, пострадавших нет. Угрозы распространения нет», — уточнили в пресс-службе.

На месте ЧП развёрнут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Тверской области, Производятся замеры воздуха, ПДК не превышено.