Сеул, , 11:00 — REGNUM Вслед за пуском ракет военными КНДР самолёты-разведчики ВВС США совершили полёт над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, около 10:00 по местному времени в небо был поднят самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3.

Предполагается, что американские военные совершили полёт для отслеживания признаков ядерной активности КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля военные КНДР выпустили несколько снарядов, по предварительным данным, крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря.

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