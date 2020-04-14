Киев, , 10:53 — REGNUM На территории Чернобыльской зоны отчуждения (Киевская область Украины) по состоянию на утро 14 апреля открытого огня нет, и наблюдается «незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами».

Соответствующую информацию обнародовала украинская государственнаяслужбапо чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что в рамках борьбы с огнем инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Отдельно подчеркивается, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Чернобыльской зоне сложилась критическая ситуация с пожарами — по сообщению ряда общественных деятелей, огонь подошел вплотную к хранилищам ядерных отходов.

Однако поздним вечером 13 апреля над зоной пошел дождь, что значительно упростило задачу спасателям.

Ввиду резонанса событий накануне президент Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, заслушает информацию от профильных чиновников на счет пожаров в Чернобыльской зоне.