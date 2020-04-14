Уфа, , 10:53 — REGNUM Пять деревьев упало из-за ухудшения погоды в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, из них три дерева упали на автомобили. Работники коммунального хозяйства устраняют последствия непогоды. Они распиливают и убирают упавшие деревья.

Отмечается, что при этом люди не пострадали, жизнеобеспечение города нарушено не было.

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