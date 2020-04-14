Ярославль, 14 апреля 2020, 10:38 — REGNUM В Ярославле закрыто на карантин отделение больницы скорой помощи имени Соловьева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. У пациентов положительный тест на коронавирус. Диагнозы еще не подтверждены лабораторией.
Ранее на карантин было закрыто отделение пульмонологии в больнице № 2 в Ярославле, в больнице № 3 и детской поликлинике в Гаврилов-Яме ограничились дезинфекцией.
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