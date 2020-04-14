Уфа, , 10:37 — REGNUM Сотрудник строительной фирмы упал с высоты 2,5 метра и повредил позвоночник в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 21 января с 54-летним мужчиной при строительстве жилого дома в Октябрьском районе города. Сотрудник ООО «ГСФ КПД» монтировал плиты перекрытия на 15-ом этаже дома. В какой то момент он упал с высоты 2,7 метра на 14-й этаж.

Отмечается, что скорую помощь сразу не вызвали, а отнесли пострадавшего на самодельных носилках вниз, помогли ему переодеться и отвезли на личном автомобиле начальника участка в ГКБ № 10, а потом в ГКБ № 13. Там врачи диагностировали у пострадавшего травму позвоночника.

Сообщается, что несчастный случай произошел из-за того, что отсутствовали анкерные точки для крепления страховочной привязи. Кроме этого монтируемые плиты не были очищены ото льда. Именно на одной из них мужчина и поскользнулся.

За нарушения охраны труда фирма оштрафована. Материалы проверки передали следователям.

Читайте ранее в этом сюжете: На ямальском месторождении Русское погиб рабочий