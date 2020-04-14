Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Полиция Петербурга задержала вспыльчивого предпринимателя, который во время ссоры с оппонентом на овощебазе во Фрунзенском районе города выстрелил в него и сбежал. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что на рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел групповой конфликт со стрельбой. Потерпевший — 45-летний мужчина, который вступил в спор с мужчиной, после чего тот ударил его кулаком в лицо, а затем выстрелил в ногу и сбежал.

В результате потерпевший, в состоянии средней степени тяжести, был госпитализирован. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), а позже задержали обидчика.

Мужчина был обнаружен у дома 35 по улице Пражской в понедельник, 13 апреля. Задержанным оказался 29-летний уроженец одного из закавказских государств, также занимающийся предпринимательством.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточняют в ведомстве.

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