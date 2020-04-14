Самара, , 09:41 — REGNUM Уровень воды над дорожным полотном моста около н.п. Бобровка в Самарской области увеличился до 35 см. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время в области подтоплен один низководный мост рядом с н.п. Бобровка Кинельского района. Проехать к нему теперь можно через н.п. Алексеевку. При этом протяженность объездного пути составляет 39 км.

Отмечается, что других подтопленных объектов в Самарской области нет. Жилые дома в зону подтопления не попадают.

10 апреля ИА REGNUM сообщало, что из-за сбросов Жигулевской ГЭС в Самарской области подтопило мост. Уровень воды над дорогой моста тогда составил около пяти сантиметров.

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