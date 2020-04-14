Пемба, Мозамбик, , 09:07 — REGNUM Боевики совершили очередное нападение на жителей острова в богатой газом провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

В соответствии с сообщениями, злоумышленники украли небольшие лодки с материковой части, чтобы совершить нападение на один из островов — Квиримбас.

Некоторые из жертв нападения утонули в море, пытаясь скрыться от боевиков, которые разрушили дома, школы и медицинские центры на острове, сообщили очевидцы.

Власти не сделали официального заявления о нападении, отмечают журналисты.

По словам репортеров, растущая нестабильность в Мозамбике привела к гибели по меньшей мере 700 человек с 2017 года, за этот период более 200 000 были вынуждены покинуть свои дома.

До недавнего времени было не ясно, кто стоит за насилием. Однако на прошлой неделе в группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ее боевики стояли за некоторыми атаками в Мозамбике.