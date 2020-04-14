Благовещенск, , 09:02 — REGNUM К полдню вторника, 14 апреля, в Приамурье потушено семь природных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Семь природных пожаров в Магдагачинском, Свободненском, Архаринском, Завитинском, Сковородинском и Октябрьском районах были потушены к полудню 14 апреля. Общая площадь возгораний составила 824 гектара. В настоящее время в области продолжают полыхать 14 пожаров на общей площади 482 гектара.

«Их тушат 247 сотрудников Амурской авиабазы, лесной охраны, противопожарной службы области и добровольных пожарных. Задействовано 52 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье выявлено 44 человека, виновных в пожарах.