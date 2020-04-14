Курган, , 08:39 — REGNUM В Зауралье оштрафована 34-летняя жительница города Катайска за фейк о якобы смерти заражённой коронавирусом курганки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Полицейские вычислили автора фейка в социальных сетях. Помимо этого жительница Катайска напустила страха ложным рассказом о закрытом железнодорожном движении и стражах порядка, которые не выпускают людей на улицу.

Злоумышленница была признана мировым судом виновной по ч. 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, что это уже четвёртый штраф в Курганской области за распространение ложной информации в социальных сетях с начала пандемии коронавирусной инфекции.

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