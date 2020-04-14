Абакан, , 08:21 — REGNUM Лесники тушат лесной пожар в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Очаг возгорания обнаружен на землях лесного фонда. Площадь — 2 га. В тушении принимают участие 16 человек и пять единиц техники. Очаг возгорания находится в 2,5 км от аала Колтаров. Однако, как утверждают власти Хакасии, населённому пункту ничего не угрожает.

В Хакасии это уже шестой пожар с начала пожароопасного сезона, зарегистрированный на землях лесного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 24 марта по 24 апреля действует особый противопожарный режим.

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