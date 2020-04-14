Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 08:19 — REGNUM На Ямале завершено расследование громкого дела расстрела группы людей в Надыме 1 декабря 2018 года. Двое граждан обвиняются в гибели одного человека и покушении на убийство четырёх, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что днём 1 декабря 2018 года в городе Надыме двое мужчин расстреляли пять граждан из огнестрельного нарезного оружия по причине личной неприязни. Один человек был убит на месте. Двоих из пострадавших спасло отчаянное сопротивление нападавшим, жизни ещё двух раненых спасли врачи.

Отмечается, что в ходе расследования обвиняемые оказывали противодействие раскрытию преступления и давление на свидетелей, которых пришлось охранять.

Двое стрелков обвиняются в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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