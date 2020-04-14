Барнаул, , 08:11 — REGNUM Круг заразившихся коронавирусной инфекцией жителей Алтайского края всё ширится. Как сообщили сегодня, 14 апреля, в региональном оперативном штабе, за последние сутки выявлен ещё один случай заражения коронавирусом. Речь идёт о мужчине, жителе Барнаула.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией жителей региона составляет 37 человек. Выписаны из стационара 3 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики. С пересадкой в Москве, она прилетела в Барнаул, и, несмотря на то, что у неё наблюдались симптомы простудного заболевания, женщину не взяли на учёт, как прибывшую из-за рубежа, и не сделали ей анализы. Больше недели её муж, считая себя здоровым, ходил на работу. Впоследствии у контактировавших с данной семейной парой тоже был выявлен коронавирус.

На 13 апреля количество выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе составляло 36 человек.

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