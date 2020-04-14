Уфа, , 08:15 — REGNUM Личность предполагаемого водителя опрокинувшегося автомобиля, рядом с которым было обнаружено тело 14-летней девочки, установили в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщил главный Госсавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, водителем автомобиля оказался 18-летний парень. Его обнаружили дома без сознания с телесными повреждениями, которые характерны при ДТП. Молодой человек был госпитализирован.

Стражи порядка установили, что ему не выдавалось водительское удостоверение. В настоящий момент они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 13 апреля на 10 км автотрассы Шарипово-Первушино был обнаружен опрокинутый автомобиль ВАЗ-2106, около которого был найден труп 14-летней девочки. Водителя на месте ДТП не оказалось. Он бросил автомобиль и скрылся.

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