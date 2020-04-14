Саратов, , 08:59 — REGNUM В Саратовской области обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти, сообщает региональное следственное управление СКР.

В рабочем поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области на улице Мясокомбинат в квартире обнаружено тело 48-летней женщины. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота с переломами ребер, кровоизлиянием в брюшную полость.

Следственный органы Саратовский области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Выполняются розыскные мероприятия, направленные на установление причастного лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове утром 11 апреля на улице Миллеровской в коммунальной квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и плеча. В убийстве подозревается 37-летний местный житель, который пытался скрыться.

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