Новосибирск, , 07:06 — REGNUM Госавтоинспекция Новосибирска проанализировала период самоизоляции. Выяснилось, что значительно выросло число водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом виде.

За две недели, с 30 марта по 12 апреля, в Новосибирске задержаны 220 водителей в состоянии опьянения — в среднем по 15−16 за сутки.

«Это говорит о том, что многие автомобилисты безответственно относятся к действующим ограничениям в передвижении и соблюдению правил дорожного движения», — уточнили в ГИБДД.