Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM Власти Сахалинской области готовятся к противопаводковым мероприятиям — запас воды в снеге определили в пределах средних многолетних значений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На Сахалине началось вскрытие рек. Толщина льда в основном — 20−35 сантиметров, что в пределах обычных значений.

В работе задействовано 22 гидрологических поста. Для ликвидации последствий ЧС создан финансовый резерв и резерв материальных ресурсов. В паводковый период будут работать 64 оперативные группы.

«Особая обстановка в сёлах Лесогорск Углегорского района, Покровка, Сокол, Сосновка Долинского района, Чир-Унвд Тымовского района, а также в Аниве и Южно-Сахалинске», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за угрозы паводка, ледового затора на реке Абакан ввели режим чрезвычайной ситуации.