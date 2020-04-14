Южно-Сахалинск, , 06:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы у побережья Курильских островов, сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр землетрясение находился в 167 километрах к востоку от острова Итуруп. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 68 километров. Пока информации о том, ощутили ли землетрясение жители населенных пунктов Итурупа, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в акватории Тихого океана у Курильских островов произошло три землетрясения. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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