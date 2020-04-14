Чита, , 05:58 — REGNUM Пожароопасная обстановка в лесах Забайкальского края продолжает оставаться напряжённой из-за малоснежной зимы, резкого потепления и палов. По данным на 13 апреля в регионе действовало 35 пожаров на площади в 9 123 га. Такие данные приводит ФБУ «Авиалесоохрана».

»По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства за прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3727 га. Общая численность группировки сил и средств на тушении лесных пожаров за прошедшие сутки составляла 1055 человек, 196 единиц наземной техники. Оперативный штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал, для стабилизации обстановки, региону рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории края», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем, кто сообщит в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

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