Веллингтон, , 05:11 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Тихом океане у берегов Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 196 километрах к юго-востоку от острова Рауль. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля три землетрясения произошли в Тихом океане у Курильских островов. Отмечалось, что пострадавших или разрушений в результате происшествия не было.