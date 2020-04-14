Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Не менее 33 человек погибли в результате бури и торнадо на юго-востоке Соединенных Штатов, передает телеканал NBC.

В связи со стихийным бедствием в штатах Миссисипи, Луизиана, Алабама и Джорджия был введен режим чрезвычайной ситуации. От торнадо в Миссисипи погибли 11 человек, девять — в Южной Каролине, восемь в штате Джорджия, три — в Теннесси, а также по одному человеку в штатах Арканзас и Северная Каролина.

Как сообщало ИА REGNUM, торнадо и штормовой ветер обрушились на южные штаты США 12 апреля. Пока в регионах местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный стихийным бедствием.

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