Ханчжоу, Китай, , 02:38 — REGNUM Рыбацкая лодка с 16 членами экипажа на борту пропали без вести у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 13 апреля агентство Синьуха.

Лодка Zhepuyu 68 628 потеряла связь в прибрежных водах в 70 милях от берега близ острова Дунфушань во время возвращения в порт 12 апреля, сообщили в местном бюро рыболовства.

Восемь спасательных кораблей и более 10 рыбацких лодок, находящихся поблизости приняли участие в поисково-спасательной операции при поддержке вертолета. Двое членов экипажа были найдены в обед 14 апреля Водка имеет 42,2 метра в длину и восемь метров ширину при тоннаже 248 тонн.