Фучжоу, Китай, , 02:32 — REGNUM Девять человек погибли и восемь получили ранения после того, как полуприцеп врезался в стоящие близ дороги здания в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 6:20 по местному времени, когда грузовик, круженый бетонными трубами потерял управление на одном из склонов дороги, а затем врезался в близстоящие здания в уезде Лоюань, сообщили в бюро общественной безопасности уезда.

После происшествия местные власти немедленно организовали экстренную спасательную операцию. По данным на 16:00 по местному времени движение автомобилей на месте происшествия было восстановлено. Проводится расследование причин случившегося.