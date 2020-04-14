Киев, , 01:19 — REGNUM Национальная полиция Украины задержала правонарушителя, который может быть причастен к возникновению пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Мужчина, как выяснили полицейские, сжигал мусор по месту жительства. Затем он вывез тлеющие остатки за село и высыпал на сухую траву, что и привело к возгоранию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в Государственном агентстве Украины по вопросам зоны отчуждения сообщили, что в лесах зоны отчуждения, прилегающей к Чернобыльской АЭС, продолжаются верховые пожары.

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