Киев, , 23:44 — REGNUM В лесах зоны отчуждения, прилегающей к Чернобыльской АЭС, горят верховые пожары, сообщает 13 апреля Государственное агентство Украины по вопросам зоны отчуждения на своей странице в Facebook.

«В зоне отчуждения наблюдаются верховые пожары. В 18:45 поступила информация, что в селе Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из села Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора, на левом берегу Припяти», — указано в сообщении.

Агентство утверждает, что часть пожаров, которые начались 4 апреля, уже потушена.

Кроме того, спасатели продолжают бороться с огнём на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело и позднее задержала местного жителя, который признался в поджоге травы в нескольких местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада Украины ужесточила ответственность за поджог травы