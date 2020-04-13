Порт-о-Пренс, , 21:05 — REGNUM Королевская церковь из списка всемирного наследия ЮНЕСКО была сильно повреждена пожаром на севере Гаити. Об этом 13 апреля сообщает агентство Haiti Press Network.

Возгорание в церкви произошло в ночь на 13 апреля. Согласно данным из местных источников, огнём был полностью уничтожен купол церкви, диаметр которого составлял около 30 кв. метров.

Причина пожара устанавливается. Директор Института по охране национального достояния Патрик Дюранди полностью отверг версию о коротком замыкании в здании, так как 11 12 апреля в городе Мило, где находится церковь, не было энергоснабжения.

Церковь была возведена в Мило по приказу Анри Кристофа, который правил в Гаити под именем Анри I в XIX веке. Здание церкви расположено рядом с крепостью Ла-Ферьер, также построенной по приказу Анри I. Церковь, крепость и ряд других зданий архитектурного ансамбля образуют Национальный парк, который в 1982 году решением ЮНЕСКО был признан достоянием всего человечества.

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