Гатчина, Ленинградская область, , 19:51 — REGNUM В Ленинградской области 15-летний подросток заблудился в лесу, возвращаясь в темное время суток из Гатчины в поселок Торфяное, где он живет. Мальчик позвонил по телефону «112», его местонахождение вычислили с помощью мобильной связи, на поиски подростка отправились сотрудники полиции. Один из них и нашел ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 апреля.

Около половины первого ночи в экстренные службы поступил звонок от юноши, который потерялся в лесу по пути домой.

«По местоположению мобильного телефона оперативно были установлены приблизительные координаты местонахождения потерявшегося — около деревни Романовка», — отметили в главке МВД.

Искать ребенка отправились сотрудники полиции и поисковые отряды,

Около четырех часов утра сотрудник уголовного розыска обнаружил мальчика на трассе Санкт-Петербург — Псков.

«Противоправных действий в отношении него не совершалось. Подростка передали матери», — добавили в полиции.