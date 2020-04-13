Белоусово, Калужская область, , 18:39 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Белоусово Жуковского района. Мужчина подозревается в совершении преступлений в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом 13 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в 2018 году мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем и вёл переписку с 12‑ и 14-летними девочками. Во время переписки путем уговоров он склонил детей переслать ему в социальной сети свои фотографии в обнаженном виде.

В 2019 году подозреваемый уже был осужден за аналогичные действия в отношении двух других детей. Тогда мужчина пытался избежать ответственности, выпрыгнув с третьего этажа следственного отдела. Он даже угнал автомобиль, на котором пытался скрыться, но был задержан. Сейчас он отбывает назначенные ему судом девать лет лишения свободы в исправительной колонии. Расследование по новым фактам продолжается. Осужденному педофилу грозит новое наказание — до 20 лет лишения свободы.

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