Калуга, , 18:28 — REGNUM В Калуге 28-летний менеджер банка подозревается правоохранителями в хищении денег клиентов. Об этом 13 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

По версии полицейских, имея доступ к информации об остатках средств на счетах клиентов, а также возможность совершения банковских операций по счетам и вкладам, обвиняемый осуществлял вход в автоматизированную систему, после чего переводил деньги себе на счёт. Ряд списаний денежных средств был совершен в присутствии клиентов. Проводя операции по активации банковской карты или открытии вклада, злоумышленник просил клиентов повторно ввести пин-код, объясняя это тем, что таков порядок оформления процедуры, после чего осуществлял перевод находящихся на их счетах денежных средств.

В ходе расследования установлено шесть эпизодов, общая сумма ущерба по которым составила около 300 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и краже. Обвиняемому грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

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