Саратов, , 17:39 — REGNUM На территории села Узморье Энгельсского района Саратовской области 10 апреля обнаружены останки поросенка, зараженного африканской чумой. Об этом 13 апреля сообщило областное управление ветеринарии.

Обнаруженное заболевание подтвердили две саратовские лаборатории в Энгельсском и Балаковском районах. Место обнаружения останков продезинфицировали двукратно. Выставлен охранно-карантинный круглосуточный пост. Подворный обход в Узморье больных свиней не выявил. В управлении ветеринарии принимается решение о необходимости отчуждения поголовья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг заболевания африканской чумой свиней выявлен на территории Саратовской области. Об этом сообщило 1 апреля областное управление ветеринарии. Как уточняется, трупы свиней, инфицированных АЧС, были обнаружены вблизи посёлка Самойловка.

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