Амстердам, , 16:47 — REGNUM Бунт, вспыхнувший среди заключённых, удалось подавить охранникам в тюрьме в городе Лелистад в центральной части Нидерландов. Об этом 13 апреля сообщает информационный портал NU.nl.

По данным портал, заключённые взбунтовались из-за ограничений, введённых руководством пенитенциарного учреждения в связи с угрозой заражения коронавирусом. Они предусматривают, в частности, запрет на посещения.

Беспорядки начались на кухне, в них приняли участие около 50 человек. Заключённые попытались забаррикадировать окно на кухне, через которое охрана наблюдала за происходящим в пищевом блоке. Охранникам пришлось применить для подавления бунта перцовый газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило более 25,5 тыс. человек, а общее количество случаев летального исхода составило 2737. Правительством страны предпринят ряд жёстких мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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