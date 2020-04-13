Улан-Удэ, , 16:20 — REGNUM Власти Бурятии проверяют информацию о «двойном списании» долгов с местных жителей в пользу теплогенерирующей компании ТГК-14. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом ранее сообщили местные СМИ.

«Пишут о том, что люди уже оплачивали, а им повторно выписали судебный приказ без их ведома, ещё и списали с пенсии 50%. Я прошу такие факты найти. И, если информация подтвердится, по этим фактам написать заявление в прокуратуру. Либо как на преступную халатность, либо как на превышение полномочий со стороны «ТГК-14», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Напомним, жители в сложившихся условиях не могут даже обратиться в суд, поскольку те рассматривают только дела безотлагательного характера.

Разобраться в ситуации поручено зампреду по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову, который проработает с компанией. Государственно-правовой комитета регионального правительства должен изучить судебные решения по этой теме.

Напомним, ранее ТГК-14 не раз становился объектом критики со стороны местных жителей по подобным вопросам. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года улан-удэнцу удалось доказать, что компания взыскала с него плату за тепло, хотя ранее её сотрудники демонтировали у него батареи.

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