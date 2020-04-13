Джексон, США, , 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.

Так, в штате Миссисипи число погибших выросло до 11, в Джорджии погибших шестеро, есть погибший в Арканзасе.

В штате Теннесси пострадали 14 человек, а в Луизиане порядка трёх сотен домов получили повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о торнадо, который нанёс ущерб южным американским штатам, разбушевался накануне, 12 апреля. Также он коснулся штатов Алабама, Северная и Южная Каролина.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли от торнадо в штате Миссисипи