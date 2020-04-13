Москва, , 15:57 — REGNUM Работа всей системы здравоохранения России в условиях эпидемии коронавируса должна быть выстроена эффективно. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с инфекцией.

«Все наши действия, и профилактические меры на местах и организация работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России выявили 18 328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2558 — за последние сутки. Выздоровели 1470 человек, скончались — 148.

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