Донецк, 13 апреля 2020, 15:52 — REGNUM Боевики 54-й бригады ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Красногоровка, сообщили 13 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В Народной милиции ДНР предполагают, что обнаруженные останки принадлежат боевикам 92-й бригады ВСУ, погибшим в результате небоевых инцидентов. Их отсутствие было ранее оформлено командованием как дезертирство.
На месте работают представители СБУ и следственная группа военной прокуратуры Украины, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица признал, что вариант введения миротворцев ООН в Донбасс является малореалистичным.
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