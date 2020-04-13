Донецк, , 15:52 — REGNUM Боевики 54-й бригады ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Красногоровка, сообщили 13 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате которой двое боевиков погибли. Прибывшей на место происшествия саперной группой обнаружен схрон с боеприпасами и захоронение человеческих останков», — рассказали в пресс-службе.

В Народной милиции ДНР предполагают, что обнаруженные останки принадлежат боевикам 92-й бригады ВСУ, погибшим в результате небоевых инцидентов. Их отсутствие было ранее оформлено командованием как дезертирство.

На месте работают представители СБУ и следственная группа военной прокуратуры Украины, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица признал, что вариант введения миротворцев ООН в Донбасс является малореалистичным.

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