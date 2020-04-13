Душанбе, , 15:34 — REGNUM В Таджикистане на 60 км автодороги Душанбе-Варзоб, сошла лавина, вызванная сильными дождями и обильным снегопадом, сообщилКомитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС).

Лавина сошла ранним утром 13 апреля, перекрыв автодорогу и русло реки. Однако совместными усилиями спасателей КЧС и сотрудников дорожной компании завал был расчищен, а движение по автотрассе восстановлено. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Спасатели круглосуточно дежурят на 62 км трассы Душанбе-Айни.

По сообщению ведомства, всю неделю — с 13 по 19 апреля — на территории Таджикистана сохранится неблагоприятная погода: сильные дожди, грозы, град, мокрый снег.

В горных районах существует угроза схода селей, лавин и камнепадов. Также вполне вероятна угроза вспышки молнии. По данным КЧС интенсивные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках, что может вызвать паводки и подтопления.

В Комитете предупредили, что могут произойти повреждение линий электропередач, повал деревьев.

В связи с неблагоприятными погодными условиями КЧС просит граждан быть осторожными.

На прошедшем ранее заседании коллегии КЧС по подведению итогов деятельности за первый квартал 2020 года, специалисты ведомства сообщили о том, что за период январь-март 2020 года в стране произошло 114 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, причиной которых стали дожди, оползни, камнепады и селевые потоки.