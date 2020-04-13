Кетовский район, Курганская область, , 14:46 — REGNUM В Курганской области задержаны «чёрные лесорубы» из села Старый Просвет Кетовского района. Они подозреваются в спиле 35 сосен, сообщает пресс-служба регионального УМВД по России.

Место варварской рубки Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Ущерб лесному фонду составил более 2,5 млн рублей. По факту против местных жителей, отца и сына, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

При обыске у одного из подозреваемых обнаружен спиленный лес, бензопила и трактор, на котором предположительно вывозились сосны. У другого — лесовоз с манипулятором. Транспортные средства изъяты. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.