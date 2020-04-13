Москва, , 14:43 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело против Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова, обвиняемых в поджоге здания Никулинского суда Москвы, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«Дело передано для рассмотрения в Дорогомиловский суд Москвы на основании постановления Мосгорсуда, согласно которому удовлетворено ходатайство председателя Никулинского районного суда об изменении территориальной подсудности», — сказал собеседник агентства.

Подсудимым предъявлены обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества») и ч. 1 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия»).

Инцидент произошёл ночью с 5 на 6 февраля 2020 года. По версии следователей, Ибрагимов поджог кабинета суда. В результате этих действий никто не пострадал, возгорание сразу ликвидировали пожарные.

При этом подозреваемый, считают следователи, исполнял указания другого фигуранта дела — Галямова.

Оба соучастника признали вину — один полностью, второй частично.