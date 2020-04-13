Минск, , 14:40 — REGNUM Общая численность зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии по состоянию на 13 апреля достигла 2919 человек. Из них 29 человек умерли и 55 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме», — сказано в сообщении Минздрава Белоруссии, распространённом во второй половине дня 13 апреля.

Чиновники отметили, что после лечения выздоровели и выписаны 203 человека. В сообщении также сказано, что умершие «29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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«По состоянию на 13.04.2020 в Белоруссии проведено почти 68 тыс тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий», — сообщило белорусское министерство.

Напомним, 12 апреля в Белоруссии было официально зафиксировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции и 26 умерших. Власти постсоветской республики не признали наличие эпидемии, Александр Лукашенко назвал происходящее «коронапсихозом». При этом Минск обращается за международной помощью, в частности — к МВФ за финансовой поддержкой якобы на борьбу с коронавирусом.

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