Самара, , 14:22 — REGNUM Свыше четырех тысяч детей приняли дошкольные учреждения Самарской области в понедельник. Об этом 13 апреля сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян на заседании регионального оперативного штаба по борьбе в коронавирусной инфекцией, которое прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, 13 апреля в Самарской области было открыто 636 групп в детских садах. Этот рост связан с тем, что согласно изменениям в постановлении областного губернатора, сотрудникам большинства предприятий разрешили выйти на работу.

Особым условием для этого является — соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, отметил он.

В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил перевести детские сады региона на обычный режим работы.

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