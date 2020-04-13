Киев, , 14:10 — REGNUM Для ликвидации продолжающегося с 4 апреля пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сейчас привлекают пожарных из разных областей Украины, которые сменяются ежедневно.

Об этом в комментарии украинскому государственному информагентству «Укринформ» сообщила 13 апреля и.о. главы госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.

Чиновник заявила, что для борьбы с огнем задействована авиация, Нацгвардия, и некое «тяжелое оборудование».

Также она опровергла информацию ряда СМИ о том, что в городе Чернобыле горят жилые дома, отметив, что никаких возгораний там нет.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля на площади порядка 20 га. Через несколько дней спасатели практически погасили огонь, но поднявшийся сильный ветер дал лесным пожарам новый импульс. Сегодня утром спасатели сообщили, что продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, не уточнив, какая общая площадь пожаров. Накануне, 12 апреля, самолетами ведомства было осуществлено 143 сброса воды, общий объем составил 370 тонн.