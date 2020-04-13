Москва, , 14:02 — REGNUM Московский городской суд 20 апреля продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, сообщили 13 апреля в ИА регнум в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 20 апреля на 11:00», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. При задержании у него изъяли карту памяти со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.

Рассмотрение его дела проходит в закрытом режиме.