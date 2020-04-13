Ижевск, , 13:45 — REGNUM В Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержан 33-летний неработающий житель Ижевска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Установлено, что мужчина брал в аренду у частных лиц и организаций электроинструменты под предлогом выполнения строительных работ. Затем полученное оборудование мужчина сдавал в ломбарды, а деньги тратил по своему усмотрению.

Полиция установила причастность мужчины к хищениям грузовиков. Так, в январе мужчина взял в аренду в одной из организаций КамАЗ, который в дальнейшем сдал в пункт приёма металлолома. Затем он аналогичным образом поступил с автомобилем ГАЗель, который взял в аренду с правом выкупа.

Всего установлена причастность задержанного к 12 фактам мошенничества. За указанные преступления он может получить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года двое жителей Удмуртии украли и сдали в металлолом ворота из храма Рождества Богородицы в селе Колесниково Каракулинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

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